Der 55-Jährige aus Stezzano schwebt nach dem dramatischen Vorfall in Lebensgefahr. Der Mann hatte am Montagabend in einem Supermarkt einen Trickbetrüger beobachtet und ihn verfolgt, nachdem dieser die Kassa um 40 Euro betrogen und die Flucht ergriffen hatte.<BR \/><BR \/>Laut Ermittlungen versuchte der Täter mit einer gängigen Masche, durch das Wechseln von Banknoten ein höheres Rückgeld zu erschleichen. Als die Kassiererin den Schwindel bemerkte, ergriff der Mann die Flucht. Der 55-Jährige, der hinter ihm in der Schlange stand, rannte hinterher und konnte den mutmaßlichen Betrüger kurzzeitig stellen.<h3>\r\nZeuge wirft sich auf Motorhaube<\/h3>Doch dieser entkam und stieg in eine graue, ältere Limousine – vermutlich eine Audi-Limousine aus den 1990er-Jahren –, in der möglicherweise ein Komplize auf ihn wartete. Der 55-Jährige warf sich noch auf die Motorhaube, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer beschleunigte jedoch und fuhr rund 50 Meter weiter, bis das Opfer zu Boden stürzte und mit dem Kopf aufschlug.<BR \/><BR \/>Der Mann, ein in der Gemeinde bekannter Stammkunde des Supermarkts, wurde vom Rettungsdienst im kritischen Zustand ins Krankenhaus „Papa Giovanni XXIII“ nach Bergamo gebracht. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und liegt derzeit auf der Intensivstation.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen und werten die Videoaufnahmen aus der Umgebung aus, um den flüchtigen Täter und seinen möglichen Komplizen ausfindig zu machen.