Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Reptilien, darunter Schlangen, Chamäleons, Schildkröten und Agamen, teilweise in schlechtem Zustand waren. Durch zu niedrige Temperaturen litten einige an Lungenentzündung, manche waren dehydriert, hatten Bissverletzungen oder Milbenbefall. Drei weiteren Reptilien an der Wohnadresse des 40-jährigen Besitzers ging es hingegen gut.<BR \/><BR \/>Sämtliche Tiere wurden dem Mann abgenommen und in ein Tierheim in Wien gebracht. Dem Tierhalter droht nun seitens der Bezirksverwaltung eine Geldstrafe sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.