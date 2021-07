Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen beträgt mit Stand gestern (22. Juli 2021) 522.354, damit kamen im Vergleich zur vergangenen Woche 22.249 Impfungen dazu. Die Aktion mit den Impfbussen und den Impfungen vor Ort ohne Vormerkungen schlägt sich auch positiv in den Zahlen nieder, kamen doch seit letzter Woche 7362 Erstimpfungen dazu. Im gleichen Zeitraum erhielten 14.887 Menschen ihre zweite Impfdosis, damit sind nun 258.793 Personen oder 55,1 Prozent der impfbaren Bevölkerung Südtirols vollständig geimpft.Landesrat Thomas Widmann ist überzeugt, dass die Ausweitung der Impfbusse auf vier Fahrzeuge in den nächsten Wochen und die Impftage vor Ort noch mehr Menschen dazu bringen werden, sich impfen zu lassen. (Hier alle kommenden Termine) „Dass hunderte Menschen in den vergangenen Wochen dieses Impfangebot vor Ort angenommen haben bestätigt, dass ein niederschwelliges Angebot einer der Schlüssel ist, um mehr Menschen zu erreichen“, so der Landesrat.Auch in Südtirol breitet sich mittlerweile die weitaus ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus aus – diese beträgt laut letzten Sequenzierungen rund 98 Prozent.Generaldirektor Florian Zerzer appelliert vor allem, auch in dieser unbeschwerten Sommer- und Urlaubszeit nicht zu vergessen, dass Corona noch immer unter uns ist: „Die Fälle der letzten Ansteckungen zeigen, dass neben Impfen auch die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten nach wie vor wichtig sind.“Im Zeitraum vom 18. bis 22. Juli haben sich 5219 Südtirolerinnen und Südtiroler in einem der beiden Impfbusse eine Coronaschutzimpfung abgeholt. In dem Impfbus, der im Westen des Landes unterwegs ist, wurde 2821 Mal geimpft. Im Eisacktal und Pustertal wurden 2398 erste Impfdosen verabreicht.Hier einige Statements von Personen, die das Impfangebot im Impfbus im Vinschgau angenommen haben.Auch im Rahmen der Initiative „Impfen vor Ort“ wurde im Sarntal und am Ritten am 22. Juli 893 Impfungen verabreicht, ab nächste Woche sind eigene zusätzliche Impftermine vor Ort geplant (Presseaussendung folgt). Ab der kommenden Woche wird ein dritter, ab übernächster Woche ein vierter Bus unterwegs sein.Geimpft werden alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.Alle für die Impfung benötigten Formulare finden Sie hier Aufgrund von Anpassungsarbeiten wurde die Online-Vormerkung ausgesetzt. Impftermine können telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle unter: Tel. 0471 100999 oder 0472 973 850 vorgemerkt werden.(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 522.354 (+22.249)Erstdosis: 289.708 (+7362)Zweitdosis: 232.646 (+14.887)vollständig geimpfte Personen: 258.793 (+16.435)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 27.922Zweitdosis: 25.998Diese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 38.319Zweitdosis: 34.345Diese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 45.163Zweitdosis: 39.559Diese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 58.084Zweitdosis: 49.903Diese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 46.469Zweitdosis: 37.589Diese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 32.757Zweitdosis: 21.305Diese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 30.157Zweitdosis: 18.252Diese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 8707Zweitdosis: 4896Diese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 2130Zweitdosis: 799Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 18.484Zweitdosis: 13.339Altersgruppe 80+: 83,3%70+: 83,2%60+: 77,6%50+: 69,9%40+: 64,3%12-39: 45,8%Pfizer BioNTechErstdosis: 191.568Zweitdosis: 162.411abgeschlossene Impfzyklen: 84,8%ModernaErstdosis: 29.498Zweitdosis: 25.357abgeschlossene Impfzyklen: 86,0%Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.395Zweitdosis: 44.878abgeschlossene Impfzyklen: 74,3%Johnson & JohnsonErstdosis: 8247abgeschlossene Impfzyklen: 100%Pfizer BioNTech: 50.310 DosenModerna: 26.620 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 0 DosenJohnson & Johnson: 0 DosenInsgesamt: 76.930 DosenInformationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it

