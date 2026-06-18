Kurz vor 7 Uhr entzündete Bischof Ivo Muser mit seinen Mitarbeitern im Bozner Dom die Kerzen für die angemeldeten Maturanten. Die persönlichen Segensbotschaften wurden zeitgleich an die Mobiltelefone der Teilnehmenden versandt. Die Aktion soll junge Menschen am ersten Tag der schriftlichen Matura begleiten und ihnen zeigen, dass Menschen an sie denken und ihnen Erfolg wünschen.<h3>\r\nErfolgreiche Premiere<\/h3>Anmelden konnten sich nicht nur die Schüler selbst, sondern auch Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde sowie Lehrpersonen. Die Resonanz fiel deutlich höher aus als ursprünglich erwartet. Insgesamt wurden 560 Anmeldungen verzeichnet. Hinter vielen davon stehen Angehörige und Bezugspersonen, die einer Maturantin oder einem Maturanten auf diese Weise Mut machen und ihre Verbundenheit ausdrücken wollten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325262_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBischof Muser: „Menschen beten für mich“<\/h3>Bischof Ivo Muser sieht in der Aktion eine Verbindung von persönlicher Nähe, Gebet und moderner Kommunikation. Die Kerzen und Segensgrüße seien ein Zeichen dafür, dass junge Menschen auf ihrem Weg nicht allein seien. „Die angezündete Kerze ist ein Zeichen des Schutzes und des Gebetes für unsere Maturantinnen und Maturanten“, betonte der Bischof. Die Aktion wolle jungen Menschen in einer wichtigen Lebensphase vermitteln: „Ich bin nicht allein. Es kommt nicht nur auf mich an. Menschen beten für mich.“<h3>\r\nDigitale Botschaft und konkrete Geste<\/h3>Die Aktion „Be Blessed!“ wird in Österreich bereits seit mehreren Jahren durchgeführt, ist Teil der österreichweiten Jugendinitiative „Denk Dich Neu“ und fand heuer erstmals auch in Südtirol statt. Getragen wird die Aktion in Südtirol vom Religionsinspektorat am Deutschen Schulamt sowie vom Amt für Schule und Katechese der Diözese Bozen-Brixen. Nach der erfolgreichen ersten Durchführung soll die Aktion auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden.