56.166 Neuinfizierte und 75 Todesfälle in Italien

Derzeit gelten 652.572 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 27.559 mehr als am Mittwoch.Aktuell werden 5064 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, 117 Patienten mehr als tags zuvor.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich zurzeit 216 Coronavirus-Infizierte, gleich viele wie am Mittwoch.