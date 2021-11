57-jähriger Mann in Nordtirol mit Messer getötet

Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Neustift im Nordtiroler Stubaital offenbar mit einem Messer getötet worden. Als tatverdächtig gilt nach Angaben der Polizei die 28-jährige Tochter des Mannes. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es im Vorfeld der Messerattacke eine heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben. Die 28-Jährige erlitt Schnittverletzungen an den Händen, sie konnte bisher nicht einvernommen werden.