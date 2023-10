57-Jähriger wird aus Gefängnis entlassen und missachtet Annäherungsverbot

Mann wurde zurück ins Gefängnis gebracht

Der 57-Jährige war im Bozner Gefängnis wegen sexueller Nötigung inhaftiert. Nachdem er nun aus dem Gefängnis entlassen wurde – er sollte in den Hausarrest überstellt werden - missachtete er das vom Gericht erlassene Annäherungsverbot und näherte sich der Wohnung seine Ex-Freundin.Ein Bürger, der den Mann für einen Einbrecher hielt, meldete dem Notruf 112 die Anwesenheit eines Mannes, der sich in der Hecke des Gartens eines Mehrfamilienhauses versteckt hatte.Durch das sofortige Einschreiten mehrerer Carabinieri-Patrouillen konnte der Mann sofort identifiziert und der Grund seines Aufenthalts geklärt werden.Er selbst versuchte sich damit zu rechtfertigen, dass er nur in die Wohnung seiner Ex-Freundin wollte, um seine Kleidung zu holen. Der 57-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen zurück ins Gefängnis gebracht.