57 Neuinfektionen durch PCR-Test – 6 Intensivpatienten – ein Todesfall

In einer Presseaussendung am Donnerstag erklärt der Sanitätsbetrieb:Die bisher gesondert ausgewiesene „Gesamtzahl der positiven Antigentests“ ist nun in die „Gesamtzahl der positiv getesteten Personen“ eingeflossen.Untersuchte Abstriche gestern (27.10.): 995Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 57Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 80.294Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 673.037Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 246.204 (+259)Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.148.058Durchgeführte Antigentests gestern: 9463Nasenflügeltests, Stand 27.10.: 931.547 Tests gesamt, 1.276 positive Ergebnisse, davon 628 bestätigt, 369 PCR-negativ, 279 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 27.10.2021 nach Altersgruppen:0-9 Jahre: 18 Personen =12 Prozent10-19: 23=15%20-29: 15=10%30-39: 21=14%40-49: 26=17%50-59: 29=19%60-69: 9=6%70-79: 7=5%80-89: 4=3%90-99: 2=1%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 43In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 4Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 6Verstorbenen: 1200 (+1)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2721Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 147.660Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 150.381Geheilte Personen insgesamt: 78.486 (+129)

lpa/stol