572 Neuinfektionen in Südtirol – 58 Patienten auf Normalstation

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 364 PCR-Tests untersucht und dabei 24 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 548 positive Antigentests. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mit.