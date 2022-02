57.890 Neuinfektionen, 320 Tote, weniger Patienten auf den Intensivstationen

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es in den letzten 24 Stunden 57.890 neue Covid-Infektionen. Am Mittwoch waren es 59.749.320 Tote sind zu beklagen; mehr als am Mittwoch: da waren es 278. Allerdings beziehen sich 55 auf die vergangenen Tage.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in den letzten 24 Stunden in Italien 538.131 Corona-Tests durchgeführt. Am Mittwoch waren es 555.080. Die Positivitätsrate liegt bei 10,7 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vortag stabil. 1037 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 36 weniger als am Mittwoch. Am Donnerstag aufgenommen wurden 71 Personen. 14.562 Patienten mit Symptomen werden auf den Normalstationen betreut, 565 weniger als am Mittwoch.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind seit Beginn der Pandemie 12.265.343 Italiener mit Corona infiziert worden. Die Zahl der positiven Fälle liegt derzeit bei 1.480.113, das bedeutet einen Rückgang um 70.297 in den letzten 24 Stunden, während die Zahl der Todesfälle auf 151.962 gestiegen ist. Die Zahl der entlassenen und geheilten Personen beläuft sich auf 10.633.268, ein Anstieg um 129.888 seit dem gestrigen Mittwoch.

ansa/stol