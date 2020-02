59 mutmaßliche Mafiosi auf Sizilien gefasst

Die Festgenommenen gehörten zum einem kriminellen Clan, der seine Hochburg in dem Küstenstädtchen Barcellona Pozzo di Gotto bei Messina auf Sizilien habe, berichteten die Carabinieri am Freitag.Den Festgenommenen wird Handel mit Kokain und anderen Drogen, Waffenhandel, Erpressung und vieles mehr vorgeworfen. Die Mafia-Familien steuerten ihre Geschäfte seit mehr als 2 Jahrzehnten von Barcellona Pozzo di Gotto aus.Die Ermittler hätten in früheren Aktionen schon zahlreiche Mitglieder festgesetzt. Dabei seien auch lange Namenslisten beschlagnahmt worden. Wenn die Väter im Gefängnis sitzen, treten nach der Tradition der Cosa Nostra die Söhne in ihre Fußstapfen als Mafia-Bosse, wie die Ermittler vor der Presse erläuterten.

apa/dpa