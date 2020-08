59 Personen im Bundesland Tirol aktuell infiziert

Die Zahl der aktuell Infizierten lag damit bei 59. Diese Zahlen gingen am Samstagvormittag vom Dashboard des Landes hervor. Einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es in Tirol indes seit dem 22. Mai nicht mehr.Die meisten Fälle gab es aktuell im Bezirk Kufstein mit 17, gefolgt vom Bezirk Landeck mit 15 Fällen. In Tirol wurden bisher 166.324 Tests durchgeführt.

apa