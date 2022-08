6-Jährige bei Frontalzusammenstoß mit Fahrrad erheblich verletzt

Es war gegen 15.20 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: In Wahlen in Toblach kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem 6-jährigen Mädchen.Passiert ist es in einer Seitenstraße. Der deutsche Tourist fuhr mit seinem E-Bike in eine Seitenstraße, als das Mädchen, das mit anderen Kindern beim Spielen war, plötzlich vor ihm stand. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß.Ersten Informationen zufolge hat sich das Mädchen dabei erhebliche Verletzungen zugezogen.Nach der Erstversorgung durch die Notärztin und den Sanitätern des Weißen Kreuzes Innichen, wurde das Kind mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Krankenhaus von Bozen zur weiteren Abklärung geflogen.Im Einsatz standen der Notarztwagen des Weißen Kreuzes Innichen, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Carabinieri von Toblach.