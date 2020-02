6-Jähriger Junge nach Rodelunfall weiter in Lebensgefahr

Der kleine Junge, der sich bei einem tragischen Rodelunfall auf der Seiser Alm am Freitag schwerste Verletzungen zugezogen hatte, schwebt weiter in Lebensgefahr. Dies teilte der Sanitätsbetrieb am Samstagabend auf Nachfrage gegenüber STOL mit.