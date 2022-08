6-Jähriger tot in Ache im Bundesland Tirol gefunden

Ein 6-jähriger Bub ist Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Zuvor hatte eine Passantin einen bewusstlosen Mann nahe eines Stegs entdeckt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau verständigte die Rettung. Bei deren Eintreffen war der Mann wieder ansprechbar und gab an, dass sein 6-jähriger Sohn abgängig sei.