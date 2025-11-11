Gegen die Lebensgefährtin des Mannes, Mariuccia Orlando, laufen Ermittlungen. Sie soll auch nach seinem Verschwinden weiterhin seine monatliche Rente von 1500 Euro bezogen haben. <BR \/><BR \/>Das Schicksal von Vito Mezzalira galt seit 2019 als rätselhaft. Seine Partnerin hatte damals erklärt, er habe sich freiwillig entfernt, um ins Ausland zu ziehen. Die Schwester des Vermissten, Domenica Mezzalira, meldete ihn 2022 offiziell als vermisst und äußerte Zweifel an dieser Darstellung. Daraufhin leiteten die Behörden Ermittlungen wegen Betrugsverdachts ein, die später auf Mordverdacht ausgeweitet wurden. <BR \/><BR \/>Bei einer erneuten Durchsuchung des Grundstücks entdeckten die Carabinieri nun in einem mit Beton verschlossenen, rund vier Meter tiefen Brunnen einen Sack mit menschlichen Knochen und Stoffresten. Der Fund wurde mithilfe eines Georadars und von Spürhunden möglich. Die Überreste sollen nun gerichtsmedizinisch untersucht werden, um die Identität des Toten festzustellen. Für Ermittler und Angehörige besteht jedoch wenig Zweifel, dass es sich um Mezzalira handelt. <h3>\r\nWidersprüchliche Aussagen der Lebensgefährtin<\/h3>Die Schwester des Vermissten gab an, sie habe stets vermutet, dass ihr Bruder in der Nähe seines Hauses begraben worden sei. Im Dezember 2021 hatte die Lebensgefährtin ihr noch ein Foto geschickt, das Mezzalira und sie vor einem Weihnachtsbaum zeigen sollte - eine Aufnahme, die sich später als schlecht gemachte Fotomontage herausstellte. <BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen lagen die Überreste zu diesem Zeitpunkt bereits unter mehreren Metern Erde und einer Betonschicht im Garten des Hauses in Sagrado. Laut Aussagen der Schwester habe Orlando jahrelang widersprüchliche Geschichten erzählt. Sie habe behauptet, Mezzalira halte sich an einem geheimen Ort versteckt, weil er angeblich von Gläubigern verfolgt werde. Zugleich seien regelmäßig Abhebungen von seinem Konto erfolgt, die Rente sei weiter eingezogen worden. <BR \/><BR \/>Nach Angaben aus Ermittlerkreisen soll die Lebensgefährtin über fünf Jahre hinweg rund 100.000 Euro kassiert haben. Ermittlungen laufen auch gegen den in dem derselben Haus in Sagrado lebende Halbbruder der Verdächtigen, Moreno Redivo. „Ich will die Wahrheit wissen und ich will Gerechtigkeit“, fordert Vitos Schwester.