6 Mädchen umringt, sexuell belästigt, begrapscht und beschimpft

Die 6 Mädchen stiegen am 2. Juni an der Haltestelle Peschiera del Garda ein. Dann kam es zu den unschönen Szenen. Die Mädchen seien von mehreren Personen umringt, begrapscht und belästigt worden, heißt es von den Eltern der Mädchen. Sie hätten nicht mehr aus dem Zug aussteigen können, da sie zusammengedrängt worden waren.Schlussendlich schafften sie es, in Desenzano del Garda auszusteigen, sie waren geschockt und weinten, die Eltern mussten sie abholen. Ein Mutter sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, dass sie von Baby-Gangs gelesen habe, die sich an diesem Tag getroffen hätten – alle kamen sie aus Mailand.Wie der „Corriere del Veneto“ berichtet, strömten am späten Nachmittag des 2. Juni - dem Tag, den die 6 Freundinnen für ihren Ausflug nach Gardaland gewählt hatten - eine Menge Jugendlicher in den Zug in Peschiera del Garda, angezogen von einem Video auf TikTok, das eine Art Treffen ankündigte.Tausende von Jugendlichen, fast alle aus Mailand, kamen mit dem Zug an und „stürmten“ das Ufer des unteren Gardasees, heißt es im „Corriere del Veneto“. Irgendwann sei es zu einer Schlägerei gekommen, an der eine stattliche Anzahl von Jungen beteiligt gewesen sei. Auch soll es zu Messerstechereien gekommen sein. Die Polizei griff mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ein.