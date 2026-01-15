Die Leiche der nach Italien gezogenen Kosmetikerin und Mutter eines sechsjährigen Jungen wurde von einer zufällig vorbeikommenden Person in einem Wald entlang einer unbefestigten Straße entdeckt, die in Richtung Berg Falterona führt, einem etwa 50 Kilometer von Florenz entfernten Urlaubsort im Gemeindegebiet von San Godenzo.<BR \/><BR \/>Inzwischen ist es im Fall zu einer überraschenden Wende gekommen. Die Staatsanwaltschaft von Florenz hat zwei Personen festgenommen - dabei handelt es sich um den 52-jährigen italienischen Lebensgefährten des Opfers, Emiliano Milza, sowie um eine 59-jährige deutsche Freundin Simona Hirsch, wie die Florentiner Tageszeitung „La Nazione“ berichtete. <BR \/><BR \/>Der Verdacht lautet auf vorsätzlichen Mord und Betrug. Die beiden Festgenommenen, die in der Provinz Florenz leben, sollen am Freitag vom Ermittlungsrichter befragt werden. Die Ermittler vermuten, dass der Lebensgefährte den Plan zur Tötung der Frau entworfen habe – Franka Ludwig soll dann von der deutsch Freundin mit einem Stein getötet worden sein.<BR \/><BR \/>Laut den Ermittlern sollen die beiden Verdächtigten die Tat organisiert haben, um Lebensversicherungen in Millionenhöhe zu kassieren, die das Opfer zugunsten des kleinen Sohnes und des Lebensgefährten abgeschlossen hatte. Die beiden Beschuldigten sollen bereits versucht haben, die Lebensversicherungen einzulösen - offenbar mit Hilfe einer Komplizin, die angezeigt worden ist. Der Lebensgefährte hatte die Berlinerin im Jahr 2016 kennengelernt. Danach soll er sie schrittweise umgarnt und manipuliert haben, bis er sie sogar dazu brachte, mittels heterologer Eizellspende ein Kind zu zeugen, das Anfang 2025 geboren wurde - ausschließlich mit dem Ziel, ihr Geld zu entziehen. Einen Monat nach der Geburt des Sohnes hatte der Italiener seine Partnerin überredet, fünf Lebensversicherungen mit einer speziellen Klausel zur Verdreifachung der Versicherungssumme im Falle eines Todes durch einen Unfall abzuschließen, was zu einer Gesamtentschädigung der Hinterbliebenen von über drei Millionen Euro geführt hätte. Der Lebensgefährte konnte mit der Komplizenschaft eines Arbeitsberaters aus Florenz rechnen, gegen den jetzt wegen Beihilfe zum Versicherungsbetrug ermittelt wird. Dieser soll dem Festgenommenen dabei geholfen haben, die Versicherungsgesellschaften ausfindig zu machen, an die er sich zum Abschluss der Policen wenden konnte.<BR \/><BR \/>Die deutsche Freundin sollen Franka Ludwig zunächst mit Benzodiazepinen betäubt, anschließend auf den Wanderweg gebracht und dort getötet haben, indem sie ihr mit einem Stein auf den Kopf schlugen. Rund um den Leichnam befand sich viel Blut; schwere Kopfverletzungen wurden laut Autopsie als Todesursache festgestellt. Ein Sturz oder ein Zusammenstoß mit einem auf dem Weg vorbeifahrenden Fahrzeug konnte ausgeschlossen werden.<BR \/><BR \/>Franka Ludwig lebte in Vaglia in der Provinz Florenz. In Berlin führte sie ein Kosmetikstudio, hatte sich jedoch entschieden, in die Toskana zu ziehen, um bei ihrem Lebensgefährten zu leben, der in der Gastronomiebranche tätig ist. <BR \/><BR \/>Gefunden wurde die Leiche am Rand einer Waldstraße bei San Godenzo von einer pensionierten Florentinerin, die mit ihren beiden Hunden spazieren ging. Sie alarmierte den Rettungsdienst. Wenige Minuten später trafen ein Arzt und die Carabinieri am Fundort ein. Die Tote hatte weder ein Mobiltelefon noch einen Ausweis bei sich. Anfangs war ein tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Betracht gezogen worden, da sich in dem Gebiet eine Baustelle befand. Der Lebensgefährte hatte bei seiner Vernehmung kurz nach dem Auffinden der Leiche angegeben, sich zum Zeitpunkt des Todes von Franka Ludwig in der gemeinsamen Wohnung in Vaglia aufgehalten zu haben, mehrere Kilometer vom Tatort entfernt.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri wurden über Monate fortgesetzt. Sie sicherten nicht nur Aufnahmen von Überwachungskameras der Gegend. Es wurden auch Daten ausgewertet, um die Standorte von Mobiltelefonen vorbeifahrender Autofahrer zu rekonstruieren. Die akribische Arbeit führte schließlich zu der entscheidenden Wende in dem Fall.