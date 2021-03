6 Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Mexiko

Unter den Toten waren der Pilot sowie ein Staatssekretär für wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaates Sonora, Leonardo Ciscomani, wie die Staatsanwaltschaft von Sonora im Netz in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Eine Person wurde demnach verletzt.Mexikanischen Medienberichten zufolge flog das Flugzeug in eine Hochspannungsleitung westlich der Stadt Hermosillo und stürzte ab. Ciscomani wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, starb aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

apa