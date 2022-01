6 Tote bei Kämpfen in überfülltem philippinischen Gefängnis

Wie der Sprecher der Strafvollzugsbehörden, Xavier Solda, am Dienstag mitteilte, soll eine Untersuchung den Grund für die tödlichen Auseinandersetzungen klären, die am Montag in der Haftanstalt in Caloocan in der Hauptstadtregion Manila ausgebrochen waren. Welche Waffen die Insassen verwendeten, war noch unklar.„Wir erlauben aufgrund der Corona-Pandemie seit fast 2 Jahren keine Besucher mehr in unseren Einrichtungen“, sagte Solda. Dies könne einer der Gründe für die Schlägerei gewesen sein.In dem eigentlich für 200 Inhaftierte ausgelegten Gefängnis sind dem Sprecher zufolge derzeit 1900 Häftlinge untergebracht. Nach dem Vorfall wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Haftanstalt verschärft.In den überfüllten Gefängnissen der Philippinen steht Gewalt auf der Tagesordnung. Erst am 2. Jänner waren in der Einrichtung New Bilibid, dem größten Gefängnis der Hauptstadt Manila, 3 Häftlinge getötet und 14 weitere verletzt worden. Die Angreifer hatten Stichwaffen sowie selbstgebaute Schusswaffen verwendet.

apa/afp