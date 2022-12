6 Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto

Laut MacSween wurde der mutmaßliche Angreifer bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr, hieß es.Wie kanadische Medien mit Verweis auf Polizeiangaben berichteten, waren die Polizisten am frühen Sonntagabend (Ortszeit) wegen des Schusswechsels zum Tatort gerufen worden. Bei ihrer Ankunft habe sich ihnen ein „schreckliches“ Bild geboten, „mehrere Menschen waren schon verstorben“, sagte MacSween.Die Polizei sucht jetzt nach einem Motiv für die Tat und ob es zwischen Opfern und dem Verdächtigen eine Beziehung gab.