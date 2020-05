6 Verletzte nach Messerattacken in Baden

Als Beschuldigter gilt ein 19-jähriger Österreicher, der festgenommen wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Als Motiv wird ein Beziehungsstreit vermutet. Die Opfer sind 16 bis 63 Jahre alt.Zunächst soll der Beschuldigte am späten Mittwochabend am Weikersdorfer Platz in der Kurstadt eine Person verletzt haben. 4 weitere Menschen wurden laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner wenig später nahe einem Lebensmittelmarkt in der Vöslauer Straße attackiert.Eines der Opfer dabei war ein an sich unbeteiligter 63-Jähriger.Weil der Täter flüchtete, wurde eine Großfahndung eingeleitet, sagte Schwaigerlehner. Beteiligt waren zahlreiche Streifen aus Baden und Umgebung, auch zivile. Im Einsatz standen zudem Diensthundeführer, Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, die in der Folge die weiteren Ermittlungen übernommen haben, sowie kurzzeitig die Flugpolizei mit einem Hubschrauber.Der Beschuldigte wurde in einem Garten in der Elisabethstraße festgenommen. Er war ebenfalls verletzt, dürfte sich die Schnittwunden am Arm jedoch selbst zugefügt haben. Bei der Festnahme des 19-Jährigen wurde auch ein Messer sichergestellt, teilte der Polizeisprecher mit.Der Beschuldigte wurde ebenso wie zwei Opfer ambulant versorgt.3 Verletzte wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es bestehe keine Lebensgefahr, betonte Schwaigerlehner.Weil es sich bei einer verletzten 16-Jährigen um die Ex-Freundin des Beschuldigten handeln soll, gilt ein Beziehungsstreit als mutmaßliches Motiv für die Bluttat. Die weiteren Opfer sind zwei 19-Jährige, ein 21-Jähriger sowie der Mann (63).Die Einvernahme des Beschuldigten sollte am Donnerstagnachmittag stattfinden. Dem jungen Mann wird laut Schwaigerlehner neben den Messerattacken auch zur Last gelegt, in der Vöslauer Straße ein Fahrrad auf die 2 Autos geworfen zu haben.

apa/stol