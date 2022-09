6 Wanderer aus Notlage am Tagewaldhorn gerettet

Die Bergretter wurden gegen 15 Uhr zu einem Einsatz am Tagewaldhorn in den Sarntaler Alpen gerufen: Für eine 6-köpfige Wandergruppe aus München und Umgebung gab es am Berg kein Weiterkommen mehr. Ein Wanderer aus der Gruppe sollte zudem bereits unterkühlt gewesen sein.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 versuchte die Gruppe zu erreichen, dichter Nebel machte dieses Unterfangen aber unmöglich. Daher wurden die Bergretter am Boden abgesetzt und gingen zu Fuß weiter. Erschwert wurde der Einsatz durch zunehmend schlechter werdende Sicht und winterliche Verhältnisse in der Höhe.Schließlich konnten die Bergretter die Wandergruppe erreichen: Sie waren vom Weg abgekommen und steckten in unwegsamen Gelände fest. Die Einsatzkräfte versorgten sie mit Wärmefolien und sicherten sie anschließend auf dem Rückweg. Noch vor Anbruch der Dunkelheit konnten die erschöpften und unterkühlten Wanderer zur Flaggerschartenhütte gebracht.