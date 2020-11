6 weitere Südtiroler Gemeinden sind nun rote Zone

Bei den betroffenen Gemeinden handelt es sich um Gais, Bruneck, Olang, Kaltern, Natz-Schabs und Klausen. Damit sind nun insgesamt 29 Gemeinden in Südtirol als sogenannte Cluster-Gemeinden bzw. Hochrisikogebiete in Sachen Coronavirus eingestuft. In diesen Gemeinden gelten damit strengere Maßnahmen als im Rest des Landes.Als „gelbe Zone“ gelten hingegen seit Freitag Brixen, Lajen, St. Martin in Thurn, Karneid, Tscherms, Altrei und Prettau – diese Gemeinden haben den Mini-Lockdown nun unmittelbar vor Augen.

