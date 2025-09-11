<BR \/>Besagte Kontrollen wurden am Dienstag in Bozen durchgeführt. Besonderes Augenmerk galt dem Mazziniplatz, dem Pfarrplatz und dem Garten der Religionen, da dort einigen Bürgern Personen aufgefallen waren, die sich verdächtig verhalten haben sollen. Sie seien illegalen Tätigkeiten nachgegangen.<BR \/><BR \/>Was den Mazziniplatz anbelangt, hatte sich der Verdacht nicht bestätigt. Im Park der Religionen hingegen sollen die Beamten mehrere Päckchen mit Rauschgift versteckt im Gebüsch gefunden haben. Insgesamt wurden 20 Gramm Haschisch sichergestellt. Nicht zuletzt haben die Staatspolizisten laut Aussendung ein Fahrrad beschlagnahmt, das kürzlich als gestohlen gemeldet wurde.<h3>\r\nZwei Männer auf freiem Fuß angezeigt<\/h3>\r\nNoch am selben Tag bemerkte eine andere Polizeistreife zwei junge Männer auf dem Pfarrplatz, die den Beamten suspekt schienen. Als die beiden die Polizisten sahen, sollen sie versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen – ohne Erfolg. <BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle habe man bei einem der beiden Männer, einem 18-jährigen Tunesier, ein Stück Haschisch von rund 15 Gramm, eine Dosis Kokain und über 500 Euro Bargeld gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass das Geld aus den Drogenverkäufen stammt.<BR \/><BR \/>Der Zweite, ein 27-jähriger Mann aus Gambia, soll rund 20 Gramm Haschisch, 250 Euro Bargeld und ein Cuttermesser bei sich getragen haben.<BR \/><BR \/>Beide wurden auf freiem Fuß wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt. Der Gambier erhielt zudem eine Anzeige wegen illegalem Mitführen einer Waffe.