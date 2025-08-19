Gegen 16 Uhr wurde Alarm geschlagen: „Person von Traktor eingeklemmt“. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus – in höchster Alarmbereitschaft.<BR \/><BR \/>Vor Ort stellte sich heraus, dass der 60-Jährige bei Heuarbeiten mit dem Fuß unter einen Metrac geraten und eingeklemmt worden war. Glücklicherweise wurde er dabei nicht schwer verletz. <BR \/><BR \/>Er erlitt ersten Angaben zufolge leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde anschließend vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Bozner Spital gebracht.<BR \/><BR \/>Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Jenesien und Afing sowie die Carabinieri waren vor Ort im Einsatz.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>