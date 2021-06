60 Jahre „Feuernacht“: Hier gibt es das große Sonderheft

Als „Feuernacht“ ging die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961 in die Geschichte Südtirols ein. Im ganzen Land explodierten Bomben, Strom- und Eisenbahnmasten flogen in die Luft. Die dramatischen Ereignisse, ihre Vorgeschichte und die Folgen zeichnet der Zeithistoriker Rolf Steininger in einer 100 Seiten starken Broschüre nach. Auf s+ gibt es das reich bebilderte Heft!