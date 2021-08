60 Prozent der Bevölkerung in Italien geimpft

Bis Ende September rechnet die italienische Regierung, dass 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein wird. Durchschnittlich werden mehr als 500.000 Vakzine pro Tag verabreicht. Ab der dritten Augustwoche sollen zusätzliche Dosen des Pfizer-Impfstoffs verfügbar sein. Italien liegt über dem europäischen Durchschnitt, was die Anzahl der verabreichten Impfstoffe im Verhältnis zur Bevölkerung betrifft.Ab kommendem Freitag ist in Italien unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern ein Impfnachweis, ein 48 Stunden lang gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig. Die erweiterte Nutzung des Grünen Passes sei kein willkürlicher Akt, sondern eine Bedingung für Öffnungen, begründete Draghi den Beschluss.Die Regierung in Rom prüft nächste Woche auch die Möglichkeit, nur Passagiere mit Grünem Pass auf Fernzügen zuzulassen. Auch eine Impfpflicht für die Lehrer vor Beginn des Schuljahres wird erwogen.

apa