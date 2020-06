600 Blitze über Südtirol

Auch weiterhin labiles und warmes Sommerwetter. ☀️⛈ Gestern gab es südtirolweit knapp 600 Blitze, die meisten im Vinschgau und Burggrafenamt. Heute wieder die meiste Zeit sonnig, der Hochnebel im Pustertal verschwindet bald. Später wieder ganz vereinzelt Gewitter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 28, 2020

Am Samstagabend ist es in weiten Teilen Südtirols zu Gewittern gekommen. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Sonntag via Twitter mitteilt, wurden insgesamt 600 Blitzeinschläge, vor allem im Vinschgau und im Burggrafenamt gezählt.Für Montag sei laut Südtiroler Landeswetterdienst unbeständiges Wetter zu erwarten. Der Tag verlaufe nur zeitweise sonnig, es könne recht bald zu Regenschauern und Gewittern kommen.

