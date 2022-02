600 Neuinfektionen – 11 Patienten auf der Intensivstation – 2 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 304 PCR-Tests untersucht und dabei 23 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 577 positive Antigentests. 11 Patienten befinden sich auf den Intensivstationen. 2 weitere Personen sind an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Die Inzidenz sinkt von 1967 auf 1902.