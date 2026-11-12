Die italienische Regierung will ein Einsatzprotokoll für den Umgang mit Gefahrenmeldungen, darunter massenhaft versandte Droh-E-Mails, beschließen. Demnach sollen Gebäude künftig grundsätzlich nicht mehr evakuiert werden, solange keine konkreten Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr vorliegen.<BR \/><BR \/>Die örtlichen Behörden behalten demnach jedoch die Befugnis, Evakuierungen anzuordnen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen. Wie die Regierung mitteilte, soll das Protokoll bei einem technischen Treffen am Donnerstag festgelegt werden.<h3>\r\nDrohungen gegen rund 6.000 Schulen am Mittwoch<\/h3>Der Beschluss wurde gefasst, nachdem am Mittwoch Unbekannte Droh-Mails an tausende Schulen in Italien, Großbritannien und Irland geschickt hatten. Und auch am Donnerstag sind an mehreren Schulen in Italien Bombendrohungen per E-Mail eingegangen . Mindestens 30 Schulen in Rom haben eine E-Mail erhalten, in der vor einem Sprengsatz im jeweiligen Schulgebäude gewarnt wurde. Auch aus mehreren Orten im Umland von Rom, von Alatri bis Palestrina, wurden Bombendrohungen gemeldet. Zudem gingen in verschiedenen italienischen Regionen entsprechende Meldungen ein: Bislang sind Fälle aus Venetien, Sizilien, Umbrien, Molise, Friaul-Julisch Venetien, Ligurien und Kampanien bekannt. Einige Schulen wurden evakuiert, während an anderen noch Überprüfungen laufen. Die E-Mails, in denen mit Bomben gedroht wird, sind wie bereits am Vortag mit dem Namen Michail Andropow unterzeichnet.<BR \/><BR \/>„Nach den bisher durchgeführten Überprüfungen gibt es keinerlei Hinweise, die auf eine konkrete Gefahr hindeuten würden“, erklärte Regierungschefin Giorgia Meloni in Italien, wo laut Medienberichten hunderte Schulen evakuiert wurden. In Italien gab es Drohungen gegen rund 6.000 Schulen, wie das italienische Bildungsministerium in Rom berichtete. Meloni sprach von „einer Strategie, die darauf abzielt, Beunruhigung und Sorge zu schüren“, schrieb sie im Onlinedienst Facebook.<BR \/><BR \/>In der E-Mail an die italienischen Schulen stand: „Ich habe soeben in Ihrem Gebäude einen starken Sprengsatz mit Fernzündung in einem Plastiksack hinterlassen.“ Die Mail habe angeblich von einem gewissen „Michail Andropow“ gestammt, der sich als „Anführer des Wilajets Misoginistan“ bezeichnet habe. Wilajets waren Verwaltungsbezirke im Osmanischen Reich. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383825_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Mails an die Schulen folgten auf eine Welle von europaweiten falschen Bombendrohungen gegen Medien und Flüge sowie Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlsysteme.