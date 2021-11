6032 Neuinfizierte und 68 Todesfälle in Italien

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien ist wieder gestiegen: Insgesamt wurden am Dienstag 6032 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Vortag waren es 4197. Außerdem wurden auch mehr Todesfälle als am Montag (32) gemeldet: 68 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus.Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach in Italien insgesamt 4.818.705 Personen mit dem Coronavirus infizier. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 132.49.Italienweit wurden in den vergangenen 24 Stunden 645.689 Corona-Tests durchgeführt, 0,9 Prozent davon fielen positiv aus.100.205 Personen gelten derzeit als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 1430 Personen mehr als am Montag.Aktuell werden 3436 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 74 Patienten mehr als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 421 Coronavirus-Infizierte, 6 mehr als am Montag.

stol