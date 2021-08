6076 Neuinfizierte und 60 Todesfälle in Italien

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Italien 266.246 Coronatest ausgewertet – 2,28 Prozent davon waren positiv. Als aktiv infiziert gelten derzeit 135.325 Personen – dies sind 230 weniger als am Vortag.4036 Patienten werden in den Spitälern behandelt. Das sind 108 mehr als noch am Montag.504 Coronavirus-Infizierte benötigen intensivmedizinische Behandlung, dies sind 19 mehr als tags zuvor.

stol