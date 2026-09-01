Laut den Ermittlungen der Polizei hatte der Mann seine Stieftochter aus heiterem Himmel abgepasst und angegriffen. Die 24-Jährige konnte vorerst flüchten. „Sie stürzte jedoch, weil er sie packte“, sagte Schick. Beim Sigmund-Freud-Park schnitt der Verdächtige sie erneut im Hals- und im Gesichtsbereich. Passanten eilten dem Opfer daraufhin zu Hilfe und versuchten, den Verdächtigen zu stoppen.<BR \/><BR \/>Wenig später kamen WEGA-Beamte im Zuge des Streifendiensts am Tatort vorbei. Die Polizisten schritten sofort ein und nahmen den Österreicher fest. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 61-Jährige verweigerte bisher die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Das Tatmotiv und die genauen Hintergründe seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Sprecherin. Die 24-Jährige sei noch nicht einvernommen worden.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https:\/\/www.gewaltschutzzentrum.at\/wien\/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800\/700-217; Polizei-Notruf: 133)