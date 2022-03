618 Neuinfektionen – 4 Intensivpatienten – Inzidenz sinkt auf 806

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 699 PCR-Tests untersucht und dabei 41 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 577 positive Antigentests. Die Wocheninzidenz ist von 829 auf 806 gesunken. Auf den Intensivstationen befinden sich 4 Corona-Patienten.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 618 Neuinfektionen registriert. - Foto: © shutterstock

Bisher (31.03.) wurden insgesamt 861.927 Abstriche untersucht, die von 314.816 Personen stammen.



Die Zahlen im Überblick:



PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (30.03.): 699



Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 41



Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 198.090*



Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 861.927



Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 314.816 (+137)



Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.793.523



Durchgeführte Antigentests gestern: 3989

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 577



Nasenflügeltests, Stand 30.03.: 1.473.836 Tests gesamt, 20.539 positive Ergebnisse, davon 2.637 bestätigt, 485 PCR-negativ.



Anzahl der positiv Getesteten vom 30.03. nach Altersgruppen:

0-9: 58 = 9%

10-19: 88 = 14%

20-29: 71 = 11%

30-39: 101 = 16%

40-49: 90 = 15%

50-59: 86 = 14%

60-69: 53 = 9%

70-79: 30 = 5%

80-89: 34 = 6%

90-99: 6 = 1%

Over 100: 1 = 0%

Gesamt: 618 = 100%



Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 70



Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 32 (Stand 29.03.)



In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 5



Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 4



Verstorbene: 1448 Personen



Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7209



Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 300.900



Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 308.109



Geheilte Personen insgesamt: 189.965 (+593)



*Die Anzahl der gestern (30.03.) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 197.473 auf 197.472 korrigiert.