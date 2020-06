62-jähriger Südtiroler stirbt am Sass Pordoi

Nachdem der 62-Jährige bis in die späten Abendstunden nicht zurückgekehrt war, hatten sich Angehörige an die einheitliche Notrufnummer 112 gewandt. Noch in der Nacht wurde daraufhin eine Suchaktion gestartet, bei der unter anderem ein Helikopter die Zone rund um die Val Lasties abflog, wo der Mann unterwegs gewesen war.Vorerst blieb die Suche jedoch erfolglos. In den frühen Morgenstunden fuhren die Bergretter fort und machten gegen 6.30 Uhr den traurigen Fund: Auf einer Höhe von 2400 Metern lag der leblose Körper des 62-Jährigen. Dieser war vermutlich in der schneebedeckten Holzer-Rinne ausgerutscht. Die genaue Dynamik der Tragödie blieb jedoch vorerst unklar.Sein Auto hatte der Verunglückte laut Medienberichten bei der Schutzhütte „Monti Pallidi“ abgestellt. Ersten Informationen zufolge stammt der Mann aus Südtirol.

stol