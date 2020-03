6205 Ärzte und Sanitäter in Italien infiziert

Die italienischen Sanitäter zahlen einen hohen Preis für ihren Einsatz gegen das Coronavirus. 6205 Ärzte und Krankenpfleger haben sich in Italien mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 9 Prozent aller Infizierten in Italien, berichtete die italienische Ärztegewerkschaft am Donnerstag.