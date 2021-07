6513 Neuinfektionen und 16 Todesfälle in Italien

Untersucht wurden 264.860 Corona-Tests, 2,4 Prozent davon fielen positiv aus.Als aktiv infiziert gelten derzeit 87.285 Personen – dies sind 4323 mehr als am Vortag.Auch die Zahlen der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sind gestiegen.Stand Samstag befanden sich 214 Coronavirus-Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, dies ist sind 13 mehr als tags zuvor.Auf den Normalstationen der Krankenhäuser werden 1851 Corona-Patienten behandelt, 39 mehr als noch am Vortag.

