66 Neuinfektionen in 24 Stunden – 22 Intensivpatienten

Übers Wochenende gab es weniger Tests: Nur 804 PCR-Abstriche wurden auf das Coronavirus untersucht, dabei 43 Neuinfektionen festgestellt. Zudem wurden 23 Personen mittels Antigen-Schnelltest neu positiv getestet (bei 570 Tests). Diese und weitere Zahlen teilt der Sanitätsbetrieb am Montagvormittag mit.179 Covid-Patienten sind stationär in den Krankenhäusern aufgenommen, weitere 22 in intensivmedizinischer Betreuung. In Privatkliniken befinden sich 145 Patienten.2 mit dem Virus infizierte Personen starben.Bisher (Stand 21. Dezember) wurden insgesamt 346.976 Abstriche untersucht, die von 158.547 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (20. Dezember): 804Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 43Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 28.165Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 346.976Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 158.547 (+127)Antigentests:Durchgeführte Antigentests gestern: 570Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 23Weitere Daten:Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 179In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 145 (Stand 18.12.)In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 44 (35 in Gossensaß, 9 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 22Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 692 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6231Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 62.935Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 69.166Geheilte Personen: mit PCR Test 18.126 (+84); zusätzlich 1488 (+4) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 6141 (+0). Gesamtzahl der Geheilten: 25.755Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.218, davon 780 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 37, davon 26 geheilt. (Stand: 05.12.)

stol/lpa