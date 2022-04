66 SVP-Gemeindeverwalter auf den Barrikaden

Der Bericht „Die Leviten gelesen“, der am Samstag erschienen ist, entspreche „in keiner Weise den Tatsachen“, deute „in keiner Weise die Bemühungen um eine Deeskalation nur annähernd an“ und strafe „den Einsatz sowie die Arbeit vieler Lügen“, heißt es in dem Schreiben.Bereits am Samstag hatte Robert Alexander Steger, Bürgermeister von Prettau und Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, in einem allen Medien zur Kenntnis gebrachten Schreiben eine Richtigstellung von der „Tageszeitung“ und Konsequenzen von der Journalistenkammer gefordert. Bereits darin erklärte Steger, dass der Autor des Berichtes, Chefredakteur Artur Oberhofer, weder mit dem Vorsitzenden der Bürgermeisterkonferenz, Albin Kofler, gesprochen habe, noch fänden sich „mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Bürgermeisterkonferenz“ in den Aussagen wieder, wie ein Austausch in der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe gezeigt habe.Am Sonntagabend zogen dann weitere 65 Gemeindevertreter nach und unterzeichneten eine an die „Tageszeitung“ gerichtete und allen Medien zugestellte Richtigstellung.Darin betonen sie, was Robert Steger bereits vorher erklärte hatte, nämlich, dass „von keiner einzigen Wortmeldung eine Parteiergreifung für die eine oder andere Position erkennbar“ gewesen sei. Auch die Aussage in der „Tageszeitung“, „dass dem Landeshauptmann voll der Rücken gestärkt worden wäre und andererseits der große Verlierer dieser Bürgermeisterkonferenz der Parteiobmann und das Tagblatt der Südtiroler wäre, ist frei erfunden“, so Steger weiter.Die 66 Bürgermeister und Gemeindevertreter bestätigen dies und erklären, dass sie beiden, Landeshauptmann und SVP-Obmann, „das volle Vertrauen ausgesprochen und uns für eine Wiederkandidatur sei es des Landeshauptmannes als auch des Parteiobmannes ausgesprochen“ haben. Den Mitgliedern der Konferenz gehe es „um eine ehrliche und gemeinsame Lösung der Situation“ und dies sei Arno Kompatscher und Philipp Achammer „klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht“ worden.„Weiters wurden beide aufgefordert, die Sache gemeinsam in die Hand zu nehmen und gemeinsam die erforderlichen Entscheidungen zu treffen, im Sinne der politischen Integrität unserer Partei und der Bürgerinnen und Bürger von Südtirol, um sich schnellstmöglich den wirklichen Problemen unseres Landes widmen zu können“, schreiben die 66 Gemeindeverwalter.Im Detail ging Robert Alexander Steger auf die Behauptungen in dem beanstandeten Bericht der „Tageszeitung“ ein. Eine „komplett freie Erfindung“ des Autors sei die Aussage, wonach der Obmann, „wenn er den Landeshauptmann ,über die Klinge springen lässt, selber weg ist“.‘ Ebenso wenig sei von einigen Funktionären gedroht werden, bei den nächsten Gemeindewahlen mit einer Bürgerliste anzutreten. Auch seien in der Konferenz keine „Köpfe“ gefordert worden.Beide – Robert Alexander Steger sowie die 66 Gemeindevertreter – fordern von der „Tageszeitung“ eine entsprechende Richtigstellung des Artikels. Zudem ersucht Robert Alexander Steger die Disziplinarkommission der Journalistenkammer, an die sein Schreiben ebenso gegangen ist, „entsprechende Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen“.