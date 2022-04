66.535 Neuinfizierte und 144 Todesfälle in Italien

Derzeit gelten 1.249.607 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 3449 weniger als am Donnerstag.Aktuell werden 10.102 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 24 Patienten mehr als am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 462 Coronavirus-Infizierte, 9 weniger als am Donnerstag.