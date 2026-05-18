Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wanderten die beiden Osttiroler durch ein ausgeschildertes Weidegebiet, als es zu dem Angriff kam. Auf dem Grundstück in Mitterling sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalles etwa 30 bis 40 Kühe befunden haben. Warum die Tiere plötzlich aggressiv reagierten, ist derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>Für die 67-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Ihr Ehemann wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.<BR \/><BR \/>Laut Auskunft der Polizei Lienz gehört die Kuhherde einem Zusammenschluss mehrerer Bauern aus der Umgebung, die das Weidegebiet gemeinsam nutzen. Die Beamten haben unmittelbar nach dem Vorfall die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei soll nun geklärt werden, wie es zu der Attacke kommen konnte.<BR \/><BR \/>Der tödliche Vorfall in Oberlienz hat in Osttirol große Betroffenheit ausgelöst. Unfälle mit Weidevieh kommen leider immer wieder vor.