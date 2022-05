67. Landesfeuerwehrtag: Im Schnitt 32 Einsätze pro Tag

306 Freiwillige Feuerwehren mit knapp 18.900 Mitgliedern, 11.438 Einsätze, 2480 Brandschutz- und Ordnungsdienste, 3522 Lehrgangsbesuche an der Landesfeuerwehrschule, 7544 interne Ausbildungen bzw. Schulungen in den Wehren sowie mehr als 400.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden: Diese beeindruckenden Zahlen zum Jahr 2021 wurden beim 67. Landesfeuerwehrtag am Freitagabend in Vilpian verkündet.