680 Tote und 17.572 Neuinfizierte in den vergangenen 24 Stunden in Italien

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen belaufen sich auf 17.572. Binnen 24 Stunden wurden 201.040 Tests durchgeführt, 8,7 Prozent davon fielen positiv aus. 285 Neuinfektionen bei 2541 PCR-Tests und 103 positive Antigentests waren es in Südtirol. Derzeit befinden sich italienweit 645.706 Personen in Heimisolation.Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 26.897, das sind 445 weniger als am Vortag, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel unter die 3.000-Schwelle, und zwar auf 2.926. Das sind 77 weniger als am Dienstag.Italien startet Anfang Jänner mit dem groß angelegten Anti-Covid-Impfplan. 1,83 Millionen Dosen Impfstoff gegen das Coronavirus erhält die italienische Regierung vom Hersteller Biontech/Pfizer für die erste Phase der Impfkampagne. Die Regierung in Rom bemüht sich, die Impfkampagne in Italien zusammen mit allen anderen EU-Ländern zu beginnen.

