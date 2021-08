6860 Neuinfizierte und 54 Todesfälle in Italien

Am Freitag wurden noch 7826 Neuinfektionen gezählt, außerdem 45 Todesfälle.Von Freitag auf Samstag wurden 293.464 Abstriche untersucht, womit die Positivitätsrate von 2,95 am Freitag auf 2,34 gesunken ist.Als aktiv infiziert gelten derzeit 139.428 Personen – dies sind 1310 mehr als am Vortag.4111 Patienten werden in den Spitälern behandelt. Das sind 3 weniger als noch am Freitag.511 Coronavirus-Infizierte benötigen intensivmedizinische Behandlung, gleich viele wie noch tags zuvor.

stol