7 Musiker in Mexiko getötet und verbrannt

Die Musiker der Gruppe Los Chuparrecio, einer Band aus dem Ort Juan Martín nahe der Stadt Celaya, wollten den Angaben zufolge am Dienstag bei einer Party spielen. Allerdings kamen sie nie bei der Feier an.Am selben Abend wurden die verbrannten Leichen auf der Ladefläche eines gestohlenen Pick-up gefunden. Familienangehörige bestätigten nun die Identität der Opfer, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Das Fahrzeug der Musiker wurde an einer anderen Stelle ohne die Instrumente gefunden. In der Region ringen verschiedene Drogenkartelle um die Kontrolle über die illegalen Geschäfte. Bei den blutigen Auseinandersetzungen kommen auch immer wieder unschuldige Menschen ums Leben.