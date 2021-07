7 Neuinfektionen – 2 Intensivpatienten – wieder ein Todesfall

In 24 Stunden wurden in Südtirol 7 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: Alle 7 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. Es befinden sich weiterhin 2 Patienten auf den Intensivstationen. Nachdem gestern nach rund einem Monat wieder ein Corona-Todesopfer gemeldet worden war, wurde am heutigen Montag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.