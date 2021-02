7 Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

2 neue Infektionsfälle sind an der Brixner Mittelschule „Alessandro Manzoni“ aufgetreten, wo vorsorglich 4 Klassen in Quarantäne überstellt wurden. In Brixen gab es zudem einen weiteren Infektionsfall in der Grundschule „Antonio Rosmini“ und am Kindergarten „Arcobaleno“ im Stadtteil Milland.Auch vom Bozner Kindergarten „Gulliver“ wird eine Neuansteckung gemeldet. Ein neuer Infektionsfall ist am Kindergarten in Burgstall aufgetreten, wo sich nun eine Kindergartengruppe bis zum 13. Februar in Quarantäne befindet. Dasselbe gilt für die Sektion Vahrn des Kindergartens „Millecolori“.

lpa