7 Neuinfektionen bei 1209 Abstrichen

Insgesamt wurden bisher 114.137 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 59.260 Personen stammen. Diese und weitere Daten legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Sonntag Vormittag vor.Untersuchte Abstriche gestern (8. August): 1.209Neu positiv getestete Personen: 7Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2.773Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 114.137Gesamtzahl der getesteten Personen: 59.260 (+627)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 8In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 5Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 0Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.137Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 12.147Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 13.284Geheilte Personen: 2.353 (+2) Personen; zusätzlich 882 (+1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden.Insgesamt: 3.235 (+3)Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 234 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 232 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.

