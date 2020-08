7 Neuinfektionen bei 436 Abstrichen nachgewiesen

3 dieser Neuinfektionen hängen mit den Fällen in Sexten zusammen und sind nun in die Daten eingeflossen.Insgesamt wurden bisher 108.171 Abstriche auf das Coronavirus untersucht, die von 56.024 Personen stammen.Untersuchte Abstriche am Montag (3. August): 436Neu positiv getestete Personen: 7Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 2741Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 108.171Gesamtzahl der getesteten Personen: 56.024 (+267)Auf Normalstationen und in Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen/Personen: 12Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 0Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 762Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 11.968Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 12.730Geheilte Personen: 2330 Personen; zusätzlich 877 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3207 (-1) Weil eine Person mit einem unklarem Testergebnis neuerlich unklar getestet wurde, ist die Gesamtzahl um 1 kleiner als gestern.Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 234 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 232 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.

lpa/stol